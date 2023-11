Giulia Cecchettin, da #LoSapevamo al Circo Massimo

Abbiamo seguito con apprensione la storia dei due ex fidanzati scomparsi in Veneto, ognuno in cuor suo sperava in una fuga di gioventù e invece con il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin si è avverato il più doloroso dei pronostici. Uccisa a coltellate e poi buttata in un burrone, è stata recuperata da un canalone vicino al lago di Barcis. Nel frattempo il suo compagno, il ventiduenne Filippo Turetta, ha continuato a guidare fino alla Germania dove è stato arrestato. I social sono esplosi con messaggi di solidarietà per Giulia, il suo sorriso ha invaso bacheche e stories. Oltre all’hashtag #LoSapevamoTutte, già utilizzato per Giulia Tramontano, è stata condivisa una poesia di Cristina Torres Cáceres: “Se domani sono io, mamma, se non torno domani, distruggi tutto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 08:07

