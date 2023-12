Anoressia, killer nascosto

C’è qualcosa che uccide le donne più dei femminicidi e si chiama anoressia. Solo qualche giorno fa si è spenta a 34 anni Emanuela Perinetti e la notizia è rimbalzata ovunque. «Non sapremo mai le ombre che hanno creato un disagio così grande che non abbiamo saputo e potuto contrastare» ha commentato il padre. Ma davvero, come si può morire così? Purtroppo i disturbi alimentari sono sempre più diffusi e fomentati quotidianamente da modelli di riferimento irraggiungibili: la bellezza è magra, come le modelle, come le attrici, come le influencers. In pochissimi si oppongono a questa narrazione proponendo donne vere, gli unici che lo fanno addirittura vanno all’opposto con la cosiddetta moda “curvy”, ma non è sano neanche quello.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 06:00

