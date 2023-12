Anche in Italia è corsa a Threads

di Maddalena Messeri

Era luglio quando Mark Zuckerberg ha annunciato: “Let’s do this, welcome to Threads”, la nuova piattaforma del gruppo Meta che punta a fare concorrenza ad X, il social di Elon Musk ( ex Twitter ) e che vanta oltre 1 miliardo di utenti in tutto il mondo. Da questa settimana il nuovo social è arrivato anche in Italia e ci si può iscrivere direttamente tramite il proprio account Instagram. “Threads” cioè “fili” che tengono uniti i follower e li legano in discussioni molto simili ai vecchi cinguettii, conversazioni basate su piccoli post di massimo 500 caratteri a cui poter allegare link, foto, video e audio, dando la possibilità agli altri di commentare e ripostare pubblicamente. Il colosso Meta punta in alto proprio nel momento in cui X vive il suo periodo più fiacco, dopo l’acquisizione di Musk, dopo i licenziamenti, le spunte blu a pagamento, la limitazione della visualizzazione di massimo 600 tweet al giorno e il cambiamento dell’algoritmo che ha messo in fuga molti utenti e investitori.

