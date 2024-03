Sinner-Alcaraz domani alle 21.30, dove vedere la semifinale di Indian Wells: vale il 2° posto Atp

di Redazione web

Il torneo è diventato serio e ora non si può più scherzare, né cedere punti all'avversario. Jannik Sinner è arrivato alle semifinali di Indian Wells dopo aver sconfitto Lehecka e ora deve affrontare Carlos Alcaraz. Come lo scorso anno, i due si incontrano nel penultimo atto del torneo californiano, ma lo spagnolo nel 2023 ha avuto la meglio vincendo poi il torneo. Ora in palio c'è tanto, non solo il passaggio in finale, ma anche il ricco premio in denaro come i punti messi in palio e validi per la classifica Atp con Sinner, terzo al mondo, che può rubare la corona di secondo nel ranking proprio ad Alcaraz.

Api a Indian Wells, chi è Lance Davis: l'apicoltore (a mani nude) diventato eroe sui social

Dove vedere Sinner contro Alcaraz

L'incontro tra Sinner e Alcaraz si gioca sul Campo 1 di Indian Wells. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Inoltre, è possibile vedere il match in diretta streaming su Sky Go e Now.

L'orario

L'orario di inizio dell'incontro tra l'italiano e lo spagnolo sarà alle 21.30. A seguire, sarà la volta del numero 4 del mondo e finalista uscente Daniil Medvedev opposto allo statunitense Tommy Paul.

Quando giocano

Sinner-Alcaraz va in scena domani 16 marzo in California a Indian Wells. Dopo un giorno di riposo per entrambi i tennisti, i due dovranno scendere di nuovo in campo contro in un testa a testa che vale oro.

Il cammino di Sinner

Nei quarti di finale, Sinner ha sconfitto Lehecka in due set (6-3, 6-3), mentre negli ottavi di finale ha eliminato Ben Shelton (7-6, 6-1). Al secondo incontro nel torneo, Jannik ha incontrato il tedesco Struff, battuto 6-3, 6-4, mente al primo turno l'altoatesino ha battuto Kokkinakis all'esordio nel torneo in due set con il punteggio di 6-3, 6-0.

Il cammino di Alcaraz

Carlos Alcaraz ha battuto nei quarti di finale Alexander Zverev 6-3, 6-1. Agli ottavi di finale, è toccato all'ungherese essere eliminato 6-3, 6-3, mentre il turno precedente lo spagnolo ha sconfitto Auger-Aliassame 6-2, 6-3. Infine, al primo turno Alcaraz ha battuto Arnaldi 6-7, 6-0, 6-1.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Fino a ora, Sinner e Alcaraz si sono affrontati sette volte nella loro storia e al momento è l'azzurro ad essere in vantaggio 4-3 sull'amico spagnolo. L'altoatesino si è aggiudicato gli ultimi due confronti: la semifinale del Master 1000 di Miami e quella a Pechino, giocati entrambi nel 2023.

