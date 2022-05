Verona-Milan 1-3, le pagelle dei rossoneri: Tomori chiude su tutti, per Tonali un compleanno magico, Leao imprendibile

Il Milan vince 3-1 sul Verona nel posticipo domenicale della 36/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Bentegodì della città scaligera. Al vantaggio dei padroni di casa al 38' con Faraoni rispondono Tonali con una doppietta al 48' del primo tempo e al 50' e Florenzi all'87'. In classifica i rossoneri restano al comando con 80 punti, 2 in più dell'Inter a due giornate dalla fine, mentre i gialloblù restano fermi a quota 52 in nona posizione.

LE PAGELLE DEL MILAN

MAIGNAN 6 Dopo Rafael Leao manda in porta anche Tonali. Peccato che il Var annulli tutto. Esce malissimo sul gol di Faraoni.

CALABRIA 6 Permette a Caprari di mettere sulla testa di Faraoni un pallone pesantissimo. Poi si riprende (39’ st Florenzi 6,5: ritorno con un gol da scudetto di grande qualità)

KALULU 6 Soffre le giocate Caprari come la velocità di Simeone. Novanta minuti complicati…

TOMORI 7 Chiude su tutti, prende ogni pallone come na piovra e se serve spazza via tutto. Bello, efficace, essenziale

THEO HERNANDEZ 5,5 Sembra essere senza benzina. Non riesce a spingere, a fare quello che con semplicità Rafa.

TONALI 8 Festeggia il suo 22esimo compleanno con due gol. E se non fosse stato per questione di millimetri sarebbero stati tre. Una serata magica.

KESSIE 6 Una partita di grande sacrificio per Frank che lascia libero Sandro di colpire. Il lavoro sporco è tutto suo.

SAELEMAEKERS 6 La rete del sorpasso Milan parte dal suo piedi. Gioca a tutto campo ed esaurisce presto la benzina (17’ st Messias 6: Non fa sicuramente meglio di chi è uscito dal campo)

KRUNIC 6 Cerca subito l’incrocio e quasi ci riesce. Su Faraoni è in ritardo. Ma lì non ci deve stare lui. (22’ st Bennacer 6: mette ordine e maggior qualità)

RAFAEL LEAO 8 Quando parte è imprendibile. E a Verona non lo ferma nessuno. Nessuno ci riesce mai. E grazie alle sue accelerazioni il Milan sorpassa ancora l’Inter nella corsa scudetto (39’ st Ibrahimovic ng)

GIROUD 5 Pochi palloni giocabili. E quei pochi non arrivano mai dalle sue parti. Ci mette il cuore. Quello non manca mai (17’ st Rebic 6: Gli manca segnare, si vede chiaramente)

PIOLI 7 Contro sorpasso all’Inter e altro passo in avanti per lo scudetto. A Verona il suo Milan va sotto ma non molla. Con cattiveria e rabbia si riprende la partita e la fa sua. C’è tutto il suo carattere. Quello di un allenatore stanco di salire sul podio più in alto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Maggio 2022, 23:01

