Totti sbaglia il rigore decisivo e la Lazio di Ledesma vince la Coppa Italia di calcio a 8 nel "derby"

Francesco Totti che sbaglia il rigore decisivo e la Lazio che vince la Coppa Italia di calcio a 8. Non sarà stato un vero e proprio derby di campionato all'Olimpico, ma quello andato in scena l'altra sera nella Capitale è stato altrettanto infuocato, con centinaia di tifosi a bordo campo. La Lazio di capitan Ledesma ha infatti giocato e vinto la finalissima contro il Totti Sporting Club: 2-2 dopo i supplementari e rigori decisivi con l'errore di Francesco Totti a risultare fatale.

La squadra capitanata da Cristian Ledesma ha alzato la coppa davanti ai tifosi. A sbagliare il rigore decisivo è stato proprio Francesco Totti che col destro ha angolato troppo il tiro.

Festeggiamenti doppi per i tifosi laziali che durante il match non hanno mai smesso di far sentire il sostegno alla loro squadra con cori, striscioni e fumogeni e fischiare la bandiera della Roma durante il match.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Luglio 2021, 16:18

