Striscione offensivo contro Conte allo stadio: denunciato un tifoso

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Febbraio 2020, 01:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un tifoso giallorosso è stato denunciato per aver esposto uno striscione oltraggioso nel corso della partita di campionato di serie A, L ecce-Inter, allo stadio di via del Mare, domenica 19 gennaio.Dopo l’individuazione dei responsabili della grave aggressione ai tifosi neroazzurri in curva Sud, gli investigatori della Digos si sono concentrati sull’esposizione in curva Nord dello striscione dal contenuto offensivo nei confronti dell’allenatore della squadra milanese Antonio Conte . E grazie a una meticolosa analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza interno allo stadio, i poliziotti hanno individuato il tifoso che di fatto ha srotolato una parte dello striscione predisponendolo per la successiva esposizione.Si tratta di N.D.P. di 36 anni, di Botrugno (Lecce), tifoso giallorosso riconducibile al sodalizio ultrà UL, il quale è stato denunciato per il reato di “divieto di esposizione di striscioni incitanti alla violenza o recanti ingiurie” previsto dalla normativa di settore.Per lui è in corso il procedimento amministrativo per l’irrogazione del Daspo da parte del auestore di Lecce e gli verrà comminata la sanzione amministrativa per la violazione al regolamento d’uso interno dello stadio. Ora le indagini si concentreranno su tutti coloro che hanno contribuito alla esposizione dello striscione, i quali saranno chiamati a rispondere, in concorso, per il medesimo reato.