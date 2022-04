Lo Spezia batte il Venezia 1-0 e vede la salvezza: Gyasi al 94° condanna i lagunari

Lo Spezia supera il Venezia al Picco, 1-0 alla fine del secondo tempo dopo una gara ruvida e quattro ammonizioni negli ultimi minuti. Vantaggio fondamentale per i liguri, e quasi sentenza di condanna per i lagunari che restano fermi al terzultimo posto in classifica nell'anticipo della 31ma giornata di Serie A.

A sbloccare il risultato, nel suo quinto gol stagionale, Gyasi nel terzo minuto di recupero. Lo Spezia sale a 32 punti in classifica e momentaneamente in 14ma posizione. Nel corso del primo tempo occasioni per i padroni di casa al 32' e al 34' con Bastoni, occasione per gli ospiti al 38' con Aramu che su punizione prende la traversa.

