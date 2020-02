Sarri: «Io sotto esame? Se non avessi voluto, avrei lavorato alle Poste». E Poste Italiane gli risponde così

«Se non avessi voluto essere sotto esame avrei fatto domanda per lavorare alle Poste»: questa frase, pronunciata dadurante la conferenza stampa della vigilia della semifinale di Coppa Italia a San Siro contro il Milan, non è passata inosservata.infatti quel passaggio non è piaciuto, e ha ribattuto con una nota alle parole dell'allenatore della Juventus.Poste Italiane «invita il signor Sarri a dedicare qualche minuto del suo prezioso tempo per informarsi che Poste è la più grande azienda del Paese, che viene scelta dai giovani laureati come tra le aziende più attrattive in cui lavorare, che è riconosciuta tra le prime 500 aziende al mondo per qualità della vita lavorativa, che ha realizzato tra le migliori performance di borsa nel 2019 e che si colloca al terzo posto, a livello mondiale, tra le aziende italiane per immagine e reputazione».«Gli esami dunque, contrariamente a quanto sostiene Sarri - prosegue - alle Poste ci sono eccome e l'azienda ne risponde ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni». Ed a Maurizio Sarri, si legge nel comunicato postato anche sui canali social dell'azienda, Poste Italiane ribatte: «Lo aspettiamo per constatare di persona il nostro lavoro quotidiano, in una delle nostre 15 mila sedi operative».