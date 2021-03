Real Madrid-Atalanta 1-0, la diretta: Benzema-gol, errore di Sportiello

L'Atalanta va a caccia dell'impresa. A Madrid i bergamaschi nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League ripartono dalla sconfitta per 1-0 maturata all'andata. Gasperini ha detto che la sua squadra non cambierà il suo modo di giocare nonostante l'avversario Real. Non c'è lo squalificato Freuler: Pasalic scala a centrocampo e fa spazio a Pessina e Malinovskyi alle spalle di Muriel. Dalla panchina Ilicic e Zapata.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Real Madrid (3-5-2): Courtois; Nacho, Ramos, Varane; Lucas Vazquez, Modric, Valverde, Kroos, Mendy; Vinicius, Benzema. All.: Zidane.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Muriel. Allenatore: Gasperini.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 21:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA