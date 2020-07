Milan, un 2020 da Champions. Capello: «Pioli me lo terrei stretto»

Venticinque punti nel girone di ritorno, 14 dalla ripresa post lockdown. Gli stessi del Sassuolo di De Zerbi. Meglio di Stefano Pioli ha fatto solo Gian Piero Gasperini con la sua Atalanta, primissima anche davanti alla corazzata Juventus. Numeri pazzi, numeri veri che confermano che l’attuale tecnico del Milan sta facendo qualcosa di straordinario.

Oggi il Milan sarebbe in Champions League grazie a quattro vittorie, due pareggi, nessuna sconfitta. E le vittorie sono tutte pesanti, contro le big, contro chi lotta per vincere lo scudetto. La differenza reti dà ragione a Maldini (e Boban), dà ragione a Ibrahimovic. Con lui dall’inizio forse il Milan avrebbe lottato per vincere lo scudetto, non per raggiungere l’Europa Leauge.

Oggi il Milan è settimo in classifica e così sarebbe costretto a scendere in campo nei preliminari dei preliminari, quelli che un tempo si giocano a fine luglio, i primi di agosto. Ora chissà quando.

Un cammino da applausi in mezzo a tante difficoltà: la prima quella di essere un tecnico senza futuro al Milan. Stesso discorso per Ibra che sa che a fine stagione sarà costretto a lasciare il suo Milan. Lui come Paolo Maldini. Perché mandare via Stefano Pioli?

Se lo chiede anche Fabio Capello, non certo uno a caso. Uno che ha vinto a Milano e anche a Roma e non solo. «Rangnick? Non lo conosco. È un allenatore che ha fatto cose interessanti in Germania, non importanti». Queste le prima parole pronunciate da Don Fabio a Radio Anch’Io Lo Sport. «Viene in Italia in una squadra che non conosce. Sarebbe un anno zero e perderebbe ancora un campionato. Pioli è riuscito a dare una mentalità di gruppo che precedentemente non si vedeva».

Parole purtroppo che non verranno ascoltate. Intanto Pioli è deciso a chiudere in Europa, ma da quinto. Difficile ma non impossibile. I punti di differenza dalla Roma sono solo 4, dal Napoli, dopo il pari del San Paolo sempre due. Il calendario può aiutare i rossoneri che a parte l’Atalanta e il Sassuolo deve affrontare Parma, Bologna, Sampdoria e Cagliari. Tutto è ancora possibile. Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Luglio 2020, 07:00



