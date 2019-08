Via alla serie A Parma-Juventus 0-1 Diretta Chiellini sblocca al 20'

Sabato 24 Agosto 2019, 17:32

Prende il via questo pomeriggio alle ore 18 il campionato di Serie A 2019/2020 con la sfida del Tardini tra il Parma ed i campioni d'Italia della Juventus, favorita d'obbligo per la conquista del nono titolo di fila. Niente esordio per Maurizio Sarri, fermato da una polmonite e sostituito dal vice Martusciello alla guida di Ronaldo e compagni. I ducali partono con l'obiettivo di replicare la salvezza conquistata al termine dello scorso torneo dopo gli anni di purgatorio nelle serie minori.Nella partita del Tardini dello scorso campionato furono Mandzukic e Matuidi a regalare la vittoria ai bianconeri, dopo il momentaneo pareggio di Gervinho per i ducali. Nella storia della serie A a girone unico Parma e Juventus si sono incontrate in Emilia 24 volte, ed il bilancio è in perfetta parità: 7 vittorie per parte, 10 i pareggi. L'ultima vittoria degli emiliani è dell'11 aprile 2015, 1-0 grazie al gol di José Mauri.(4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.Allenatore: D’Aversa.(4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.Allenatore: Martusciello.