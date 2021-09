Niccolò Zaniolo dice addio ai Social: chiuso il profilo instagram

Critiche, dubbi e incertezze. L’inizio campionato di Nicolò Zaniolo, dopo il terribile doppio infortunio al crociato, è tutto in salita. Il talento azzurro è fin qui l’unico del reparto offensivo romanista a non aver ancora fatto nemmeno un gol o un assist in campionato. E sono piovute così le prime critiche. Fisiologico visto il lungo stop. Il numero 22 ha così deciso di chiudere i profili social qualche giorno fa. Per concentrarsi sulla ripartenza difficile e per isolarsi da un mondo (virtuale) che spesso esaspera le situazioni. Un espediente già tentato in passato, quando si parlava più delle conquiste amorose di Zaniolo che del calciatore su Instagram e non solo. Basterà?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA