Napoli-Juventus in diretta streaming e dove vederla in tv

Napoli-Juventus, dove vederla in tv e in diretta streaming. Esaurite le semifinali di Coppa Italia (la finale sarà Juventus-Atalanta), torna il campionato di serie A con la ventiduesima giornata e con due big-match: Inter-Lazio chiuderà il programma della domenica, ma qui vogliamo focalizzare la nostra attenzione su Napoli-Juventus, clou del sabato allo stadio dedicato a Diego Armando Maradona. Sarà il primo scontro stagionale in campionato tra partenopei e bianconeri, in attesa che venga programmato il recupero della sfida di andata, non disputatasi all'Allianz Stadium di Torino lo scorso 4 ottobre. L'incontro potrà essere visto dagli appassionati in varie modalità, sia in diretta tv, sia in diretta streaming.

NAPOLI-JUVENTUS, DOVE VEDERLA IN TELEVISIONE

Il sipario sul match dell'ex stadio San Paolo si alzerà alle ore 18, con la direzione arbitrale del signor Doveri di Roma. Napoli-Juventus sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Serie A (satellite e digitale terrestre) e Sky Sport 251 (satelllite), anche in 4K HDR con Sky Q satellite. La telecronaca sarà di Fabio Caressa, il commento tecnico di Beppe Bergomi. Il racconto della sfida nella sfida in panchina tra gli ex compagni di squadra Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo sarà arricchito dai contributi a bordo campo di Massimo Ugolini, Giovanni Guardalà e Francesco Modugno. Ampio. "Sky Calcio Live" dedicherà a Napoli-Juventus un ampio pre partita (dalle 17) e le prime analisi (dalle 20): in studio Marco Cattaneo, Paolo Condò, Matteo Marani e Alessandro Costacurta. Alle 20,30 partirà anche "Sky Saturday Night", con la partecipazione di Roberta Noè, Stefano Meloccaro, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Marco Nosotti

NAPOLI-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

I tifosi e gli appassionati che non potessero vedere la partita in tv, potranno comunque godersi Napoli-Juventus in streaming, tramite la piattaforma SkyGo (usufruibile da pc, smartphone e tablet, anche in HD) per vedere in mobilità (sempre su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251) le partite di serie A, in presenza di una valida connessione a internet. Il match dello stadio Maradona sarà disponibile in diretta streaming pure su NowTv.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Febbraio 2021, 08:20

