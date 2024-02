Monza-Milan, formazioni ufficiali: turnover per Pioli, Leao e Pulisic in panchina. Anche Jovic titolare

Oggi chiude la venticinquesima giornata di Serie A Monza-Milan, che va in scena al Brianteo. I rossoneri arrivano dopo l'impegno infrasettimanale contro lo Stade Rennais, che è stato sconfitto 3-0. La prossima settimana Leao e compagni tornano a giocare contro i francesi per cercare di passare il turno e andare avanti in Europa League. Il Monza I brianzoli, invece, arrivano da due pareggi per 0-0 consecutivi e dalla vittoria contro il Sassuolo di fine gennaio.

Al Milan il primo round dei playoff: 3-0 al Rennes con la doppietta di Loftus-Cheek e il gol di Leao

Dove vedere Monza-Milan

Monza Milan comincia domenica alle 20.45. Le immagini sono trasmesse in diretta tv su Dazn e su Zona Dazn, disponibile al canale 214 di Sky. Il match è disponibile anche in diretta streaming grazie all'applicazione ufficiale di Dazn.

Formazioni ufficiali

Pioli continua senza il suo capitano: Calabria continua con il problema muscolare che lo sta tenendo fuori da diverse giornate.

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; V. Carboni, Colpani, Mota; Djuric. All. Palladino

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, T. Hernandez; Adli, Bennacer; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. All. Pioli.

L'arbitro di Monza-Milan

Monza-Milan è stata affidata all'arbitro Andrea Colombo. Il ruolo di guardialinee è stato affidato a Filippo Valeriani e Stefano Del Giovane, mentre il quarto ufficiale è Francesco Forneau. Nella sala Var di Lissone c'è Valerio Marini, mentre ad affiancarlo come Avar c'è Marco Guida.

I precedenti tra le due squadre

Monza e Milan si sono affrontate nella loro storia 14 volte, di cui solo quattro in Serie A. I brianzoli hanno vinto solo una volta in un match di Coppa Italia del 6 settembre 1964 dopo i calci di rigore. Da quel giorno, i biancorossi non hanno mai vinto contro i rossoneri. Nell'ultimo incontro al Brianteo, il gol di Messias è bastato per decidere la gara.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Febbraio 2024, 22:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA