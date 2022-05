Diretta Milan-Atalanta ore 18, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Milan ha vinto le ultime due sfide contro l’Atalanta in Serie A, dopo che aveva ottenuto appena una vittoria nelle precedenti 11; l’ultima volta che i rossoneri hanno registrato tre successi consecutivi nel massimo campionato contro i bergamaschi sotto la gestione di un singolo allenatore è stata tra il 1993 e il 1996, con Fabio Capello in panchina. Dopo la grande vittoria di Verona, per l’ultima stagionale a San Siro (sold out per l’occasione) Pioli potrebbe affidarsi agli stessi 11 del Bentegodi. Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez davanti a Maignan; Tonali e Kessie in mediana con Krunic, Saelemaekers e Leao a supporto di Giroud. L’unico dubbio riguarda Bennacer: con l’algerino titolare uno tra Kessie (favorito) e Krunic si sposterebbe sulla trequarti con l’altro in panchina. Tutti disponibili a parte Kjaer.

Segui Milan-Atalanta in diretta

Buone notizie per Gian Piero Gasperini, il tecnico ha recuperato Palomino e Scalvini in vista della sfida contro i rossoneri. Da monitorare Duvan Zapata, il colombiano nelle ultime sedute si è allenato in gruppo ma verrà valutato nei prossimi giorni. Si va verso la conferma della difesa a tre, con Djimsiti, Demiral e Palomino davanti a Musso. De Roon torna in mezzo al campo a far coppia con Freuler, con Koopmeiners a supporto di Malinovskyi e Muriel. Il numero 9, in caso di pieno recupero del connazionale, potrebbe partire dalla panchina. Sulle corsie esterne pochi dubbi, Maehle e Zappacosta partiranno dal primo minuto. Toloi e Pezzella, invece, hanno lavorato ancora a parte.

Milan-Atalanta, probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Leao; Giroud. All. Pioli

Atalanta (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini

Arbitro: Orsato

Dove vedere Milan-Atalanta in tv e streaming

Milan-Atalanta è in programma alle ore 18.00. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da Dazn. Come sempre, la partita sarà disponibile in tv con i moderni apparati smart e grazie ai dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure al TIMVISION BOX. Il derby lombardo sarà disponibile anche in diretta testuale su ilmessaggero.it

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Maggio 2022, 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA