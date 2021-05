Il Liverpool presenta la nuova maglia: «Inserti arancioni, ha copiato la Roma». Bufera sui social

La rivalità tra Liverpool e Roma è di vecchia data, a partire dalla finale di Coppa Campioni persa dai giallorossi nel 1984 fino alla semifinale di Champions del 2018. E ora quella rivalità si sposta dal campo al marketing: i Reds hanno infatti mostrato sui loro canali social per la prima volta la maglia che utilizzeranno nella prossima stagione (disegnata dalla Nike, stesso sponsor tecnico della Roma) e c’è un dettaglio molto particolare.

Nella maglia, in particolare nei bordi del colletto e delle maniche, ci sono infatti inserti arancioni. Anche la maglia della Roma 2021/21 aveva larghi inserti arancioni (in particolare nella fascia centrale della prima maglia gara): e molti tifosi del Liverpool si sono lamentati tra i commenti su Twitter sotto il post del club del Merseyside. Dopo 37 anni, la rivalità non si è mai spenta. Ma le due maglie si somigliano davvero? Giudicate voi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 15:51

