Lazio ok, batte anche la Triestina: segnano Immobile, Basic e Bertini. Ecco finalmente Romagnoli

La carica dei mille tifosi spinge la nuova Lazio ad Auronzo sotto lo sguardo di Lotito. Finalmente il debutto di Romagnoli, già leader della difesa accanto a un Patric sontuoso, e sempre più acclamato dal pubblico. Il gioco deve ancora crescere, ma è molto più concreto questo gruppo, che sta nascendo. Terza vittoria su tre nelle amichevoli di luglio, contro la Triestina finisce 3-1. Segnano il solito Immobile, che stavolta trasforma il rigore (giovedì col Dekani si era scontrato col palo esterno), Basic per la quarta volta in questo ritiro come Pedro e Felipe Anderson. Nella ripresa l'errore in fase di impostazione da parte di Casale, che costringe Gila al fallo dal limite rimette in partita gli ospiti. Il subentrato Gomez trafigge Adamonis con un arco perfetto su punizione, ma a ristabilire le distanze ci pensa Bertini con un gran destro a giro.

Domani la Lazio svelerà l’ultima nuova maglia (la seconda) ad Auronzo. Nella capitale invece gli abbonamenti raggiungono quasi quota novemila, quasi duemila in più prima dall’acquisto di Romagnoli: «E stiamo valutando se aprire una campagna anche per l’Europa League», svela Canigiani, responsabile marketing. Niente amichevole per Acerbi: differenziato prima del test, forse anche per risparmiargli cori e fischi. Si è capito da tempo che per lui non c’è più spazio in questa nuova Lazio, Francesco ha già la testa a Napoli. Stasera la cena di squadra e il brindisi.

