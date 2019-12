Inzaghi: «Abbiamo fatto una magia, incredibile battere la Juve due volte»

Non sta nella pelle Simone Inzaghi. «Abbiamo fatto qualcosa di magico: battere due volte la Juventus nel giro di pochi giorni è davvero incredibile» esulta il tecnico della Lazio, dopo il trionfo in Supercoppa sui bianconeri. «Una vittoria meritata di un gruppo che ha sempre creduto in quello che si sta facendo - le parole dell'allenatore biancoceleste ai microfoni di Raisport -. Io adoro questi ragazzi. Scudetto? Dobbiamo lavorare per goderci serate come queste, che sono frutto del lavoro di squadra. Vittoria dedicata a tutte le persone che sono state sempre con me, anche in quei momenti in cui c'era il gioco ma non arrivavano i successi: so chi c'è stato e chi no». Domenica 22 Dicembre 2019, 20:25







© RIPRODUZIONE RISERVATA