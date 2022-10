Atalanta-Lazio 0-2, le pagelle dei biancocelesti: Anderson imprendibile, Milinkovic sempre più leader, Lazzari è da clonare

di Enrico Sarzanini

La Lazio ha battuto per 2-0 l'Atalanta a Bergamo in un match della undicesima giornata di serie A. I gol portano le forme di Zaccagni (10') e F.Anderson (52').

LE PAGELLE DELLA LAZIO

PROVEDEL 6,5

Ordinaria amministrazione è lui a guidare tutte le operazioni in difesa. Sesta gara di fila senza subire gol per il portiere sempre più una certezza.



LAZZARI 7

Tanto per cambiare parte proprio dai suoi piedi l'azione che porta all'1-0 di Zaccagni. Da quella parte l'Atalanta trova un vero e propri muro invalicabile. Andrebbe clonato. (32' st Hysaj 6,5: bravo a tenere la Lazio alta).



CASALE 7

Un'altra convincente prestazione, con Romagnoli si trova a meraviglia. Segue Muriel come un'ombra e ingaggia con l'attaccante un bel duello che vince nettamente.



ROMAGNOLI 6,5

Fa sempre l'ultimo uomo, pronto ad intervenire in caso di emergenza, per il resto si tratta di ordinari amministrazione che sbriga senza ansie.



MARUSIC 6,5

Sfiora il gol con un tiro a giro che Sportiello devia in angolo sull'azione successiva imbeccato da Milinkovic dopo una lunga galoppata sulla fascia serve ad Anderson la rete del raddoppio.



MILINKOVIC 7,5

Gioca con la fascia da capitano ed è se possibile ancora più leader. E' lui il perno del centrocampo della Lazio, bravo ad illuminare fin dai primi minuti con le sue solite giocate.



CATALDI 6,5

Macina chilometri su chilometri senza mai perdere di vista il pallone. Come al solito è prezioso sia in fase offensiva che quando la Lazio ripiega. (25' st Basic 6: ritmo ma soprattutto tanta sostanza).



VECINO 6,5

More le caviglie degli avversari senza dare respiro alla manovra dell'Atalanta peccato per quel tiraccio fuori misura a due passi dalla porta.



PEDRO 7,5

Al bacio la palla per Zaccagni che sblocca il match su quella fascia è lui a comandare. Inesauribile quando ha la palla tra i piedi l'Atalanta trema. (38' st Cancellieri, sv).



ANDERSON 8

Gioca da vice Immobile. Due incertezze in avvio ma una volta prese le misure diventa imprendibile. In avvio di ripresa ubriaca la difesa con la suola e trova il raddoppio. Non molla fino alla fine.



ZACCAGNI 7,5

Sblocca eludendo la difesa dell'Atalanta che sorprende sbucando da dietro. Ottobre d'oro per lui con tre gol e due assist, è in questo momento l'uomo in più di Sarri.



SARRI 8

Sta facendo diventare grande la Lazio. Anche se Immobile non ha cambiato il Dna della squadra che ha vinto con grande merito e ora è in piena zona Champions.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Ottobre 2022, 20:06

