Lazio, Lotito vuole blindare il condottiero Inzaghi: pronto il rinnovo

C'è anche Simone Inzaghi nella lista dei rinnovi della Lazio. L'allenatore biancoceleste la scorsa estate ha firmato fino al 2021 ma l'ascesa della squadra sta attirando i grandi club per questo motivo il presidente Claudio Lotito ha intenzione di blindare il suo tecnico. Obiettivo proseguire il discorso intrapreso in questi anni dall'allenatore capace di riportare la Lazio ai vertici (e alla luce della classifica praticamente in Champions a dieci anni di distanza dall'ultima qualificazione) ma anche evitare quello che è accaduto la scorsa estate quando, le sirene della Juventus e del Milan, avevano fatto vacillare il tecnico che sembrava pronto ad un clamoroso addio.

Alla prossima scadenza, d'altronde, non manca tanto e Lotito è pronto a proporre all'allenatore un accordo fino al 2025 a 3 milioni netti, premi esclusi. Inzaghi a Roma sta bene, non ha mai nascosto che la Lazio è “casa sua”, non vede l'ora di poter esordire in Champions da allenatore ma sa bene che firmare accordi così lunghi può diventare un problema per entrambe le parti. La volontà di restare c'è tutta, nonostante di recente siano arrivati voci di interesse da parte di Psg ma soprattutto del Barcellona, per questo motivo Inzaghi è pronto a sedersi a tavolino per prolungare il suo accordo che potrebbe avere scadenza 2022 magari con opzione per 2023, a fine stagione le parti si incontreranno per fare il punto.

Nella mente del tecnico, d'altronde, che in questi tre anni sulla panchina biancoceleste ha vinto due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia, c'è la volontà di riuscire a mettere in bacheca un trofeo importante e soprattutto di riportare lo scudetto a Roma. Un sogno che, qualora il campionato dovesse riprendere, potrebbe realizzarsi già in questa stagione e che gli consentirebbe di ottenere il mezzo milione di euro di premio che il presidente Lotito aveva inserito nell'accordo firmato in estate. Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Aprile 2020, 18:57



