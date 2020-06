Lazio, Lotito vede lo scudetto: «Maxipremio ai giocatori». Ecco quanto potrebbero intascare

Il campionato di Serie A sta per riprendere e la lotta scudetto sarà serratissima: una lotta a tre, con Juventus e Lazio in prima fila, e l'Inter subito dietro, pronta ad approfittare di eventuali passi falsi. Claudio Lotito, presidente della Lazio, dopo mesi in cui - ingolosito dalla possibilità di vincere il tricolore - ha più volte chiesto la ripresa del campionato, ora affila le armi anche con un sostanzioso premio scudetto promesso ai giocatori.



La cifra - secondo quanto riporta il Corriere dello Sport - ammonterebbe a circa 18 milioni di euro per squadra e staff: circa 400mila euro a testa, in caso Ciro Immobile e compagni riescano ad aggiudicarsi lo scudetto. Ma i ragazzi di Simone Inzaghi ovranno fare i conti con i bianconeri di Sarri e con i nerazzurri di Antonio Conte. Lo stesso Lotito ha trovato oggi l'accordo con la squadra sugli stipendi dopo il lockdown: i giocatori si taglieranno una mensilità, e un'altra verrà posticipata a dicembre. Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 13:24



