Milinkovic fa il tuttocampista e la Lazio torna a volare

Finalmente si sblocca, finalmente Sergej Milinkovic dimostra tutta la sua stoffa. E' immenso contro il Genoa. Fa tutto, è una meraviglia quando è così in giornata. A centrocampo, in attacco, persino in difesa, Sergej mette in mostra ogni numero del suo repertorio. Trova il primo gol in questo campionato, è lui a far partire la giostra di questo successo. Era mancato all'appuntamento con l'Inter, aveva segnato col Bologna l'ultima volta a maggio, Milinkovic stavolta trova il pallone e lo mette nel sacco. Sradica la palla, se la va a riprendere e la mette di piattone sinistro in porta. E per poco di testa non trova persino la doppietta. Nella ripresa decide di salire in cattedra con un filtrante perfetto che mette Caicedo davanti a Radu e chiude la sfida. Recupera in difesa, prima d'andarsi a sedere in panchina. E' il migliore in campo contro il Genoa, per riprendersi la Champions la Lazio avrà sempre bisogno della sua qualità. E di quella di bomber Immobile, che prima gli regala l'assist e poi firma la quaterna. Vola verso la panchina, abbraccia Inzaghi e chiude il caso dei litigi. C'eravamo tanto amati e ci amiamo ancora. Pace fatta col ritorno alla vittoria. Domenica 29 Settembre 2019, 17:05







