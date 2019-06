Lazio, doppio ritiro estivo: prima Auronzo di Cadore poi Marienfeld in Germania

Per quest’anno non cambiare: stesso Auronzo, stesso Marienfeld. Il programma della Lazio per preparare la nuova stagione sta per essere varato. Simone Inzaghi, il ds Igli Tare e il club manager Angelo Peruzzi si vedranno in settimana per parlare degli ultimi dettagli della pre-season 2019. Lunedì 8 luglio presso la clinica Paideia inizieranno le visite mediche di rito: prima toccherà allo staff medico, poi via via tutti i giocatori. Gli ultimi saranno quelli convocati con le rispettive nazionali a giugno, come Immobile, Acerbi e Strakosha. Il 9 luglio è stato fissato il primo allenamento a Formello, mentre il 10 luglio la squadra, reduce dalla vittoria in coppa Italia, sarà ricevuta in Campidoglio dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. Due giorni dopo la rosa biancoceleste partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, dove resterà fino al 27 luglio. All’ombra delle Tre Cime di Lavaredo verranno giocate quattro amichevoli: due contro le rappresentative locali, due contro la Triestina e l’Entella. Terminata la preparazione in Veneto, la Lazio dovrebbe disputare un'altra amichevole il Inghilterra contro il Bournemouth e, dopo qualche giorno di riposo, volare a Marienfeld in Germania per il secondo ritiro estivo, proprio come lo scorso anno. L’ultimo test prima dell’inizio del campionato, in programma il 24 agosto, dovrebbe essere il 10 agosto contro il Celta Vigo. Lunedì 17 Giugno 2019, 18:20







© RIPRODUZIONE RISERVATA