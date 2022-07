La Juve vuole l'accoppiata Koulibaly e Zaniolo. Oggi visite mediche e firma per Di Maria

di Timothy Ormezzano

KK per rimpiazzare MDL. È entrata nel vivo la caccia della Juventus a Koulibaly, il preferito di Allegri per coprire la voragine che lascerà in difesa la sempre più probabile partenza di De Ligt. Prosegue infatti la lotta tra Chelsea e Bayern per aggiudicarsi l’olandese, con i bavaresi ora in vantaggio pronti a formalizzare un’offerta di circa 75 milioni più bonus ai bianconeri che chiedono almeno 100 dei 120 mlioni della clausola.

La prima offerta per Koulibaly prevede invece 30 milioni per il Napoli, che ne chiede 10 in più, e 6 milioni annui al difensore.

Il quale però non vorrebbe dare un dispiacere a una piazza come quella napoletana, che lo ama da otto anni e teme di vedere un “tradimento” simile a quelli attuati da Higuain e Sarri. Il centrale senegalese preferirebbe andare all’estero: Barcellona e Chelsea continuano a monitorarlo. La Juve insiste per KK, senza perdere di vista le alternative: salgono le quotazioni di Milenkovic, resistono quelle di Gabriel, Kimpembe e Bremer, quest’ultimo prezzato intorno ai 50 milioni dal Torino. L’altro fronte caldo è quello per Zaniolo, per il quale la Signora sta muovendo i primi passi ufficiali. La Roma ha aperto al prestito con obbligo di riscatto, ma vuole almeno 50-55 milioni cash.

La Juve valuta l’azzurro intorno ai 40-45 milioni e prova a inserire nella trattativa Zakaria, la cui valutazione da parte dei giallorossi è nettamente inferiore a quella proposta dei bianconeri.

Oggi intanto è il giorno di Di Maria, atterrato nella serata di ieri a Torino. Il Fideo nel primo mattino sarà al J Medical, dopodiché firmerà un contratto annuale da 7 milioni. Quella di domani invece sarà la giornata dell’attesissimo Pogback, il ritorno di Pogba sotto la Mole dopo sei anni allo United.

Il francese si sottoporrà alle visite mediche e metterà il suo autografo su un triennale da 8 milioni più 2 di bonus. Si avvicina anche la firma di Bernardeschi per il Toronto, dove ci sono già Insigne e Criscito. A soli 28 anni, per mantenere il suo ricco ingaggio da 4 milioni netti, l’ormai ex bianconero avrebbe scelto di emigrare in MLS.

