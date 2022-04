Juventus-Bologna 1-1, le pagelle: miracoloso Vlahovic, Dybala non incide. Infinito Cuadrado

La Juventus pareggia la sfida con il Bologna (1-1) all'ultimo respiro e con i felsinei in 9. Vlahovic risponde ad Arnautovic.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6

Fa il suo dovere, sul gol di Arnautovic non può nulla. Fa di tutto per caricare i suoi.

DE SCIGLIO 5,5

Onesta prova ma potrebbe e dovrebbe fare di più. Si limita a svolgere il suo compitino e non è sufficiente.

DE LIGT 6

Gioca con grande determinazione, lottando su ogni pallone. Sul gol forse avrebbe potuto fare qualcosa di più (15' st Bonucci 5,5: non ancora in condizione).

CHIELLINI 6

L'energia che ci mette è lodevole. Non smette mai di incitare la squadra. Prova a dare una mano anche in attacco (29' st Alex Sandro 5: non porta nulla).

PELLEGRINI 5,5

Un buon inizio ma, con il passare dei minuti, si perde in un bicchier d'acqua. A volte il coraggio non basta (14' st Zakaria 5,5: ci prova i risultati non sono quelli sperati).

DANILO 6

Colpisce un palo clamoroso. Sempre in movimento, fa di tutto per aiutare la squadra a reagire.

RABIOT 5,5

Fino al gol di Arnautovic fa il suo dovere nella maniera giusta. Poi va in confusione.

CUADRADO 6,5

L'unico che crea superiorità numerica a favore dei bianconeri. Le prova tutte, colpisce una traversa incredibile. Gladiatore.

DYBALA 5,5

Qualche buona giocata ma anche la sensazione che non sia libero mentalmente. Vaga un po' troppo per il campo (14' st Bernardeschi 6: ci mette l'anima e, alla fine, è importante nell'azione del gol).

MORATA 6,5

Tante ripartenze, ci mette tutto quello che ha. Nel finale è sua la rovesciata che vale il gol del pareggio di Vlahovic.

VLAHOVIC 6,5

Impegno massimale, come sempre. Non sembra la sua giornata ma, alla fine, trova il guizzo che salva la Juventus. Gol di rabbia.

ALLEGRI 6

Predica calma anche quando tutto hanno fretta in campo. Vlahovic gli evita una sconfitta che sarebbe stata pesantissima ma un punto non è molto.

LE PAGELLE DEL BOLOGNA

SKORUPSKI 6,5; SOUMAORO 5,5, MEDEL 4, THEATE 6,5; DIJKS 7, SVANBERG 6,5 (29' st AEBISCHER 6), SCHOUTEN 6, SORIANO 6,5 (29′ st KASIUS 6), HICKEY 6; ORSOLINI 6, ARNAUTOVIC 7 (20' st BARROW 6).

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Aprile 2022, 21:38

