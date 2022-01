Juve al valzer degli attaccanti: pressing su Icardi se Morata va al Barcellona

La Juventus studia la rimonta ma anche il ribaltone. Non c'è solo la corsa alla zona Champions nei pensieri dei bianconeri, che in questo mese affronteranno Napoli (giovedì), Roma, Inter e Milan. C'è anche la seria possibilità di dover ridisegnare il reparto avanzato partendo da Icardi. Allegri ha recuperato Chiesa e Dybala ma dopo Danilo e Chiellini (positivo al Covid) rischia di perdere anche Bonucci, alle prese con un risentimento muscolare. C'è però il rischio che un solo rinforzo là davanti non basti. Morata è infatti vicino al Barcellona. Il puntero ha dato l'ok al trasferimento alla corte blaugrana di Xavi, mancano però l'accordo tra i catalani e l'Atletico Madrid proprietario del cartellino e un sostituto per la Juve. Che, anticipando la separazione da Morata programmata per giugno, risparmierebbe 5 milioni per i sei mesi di prestito dai Colchoneros non usufruiti più altri 5 milioni lordi di ingaggio. Il via libera ad Alvaro è vincolato all'arrivo di un altro bomber alla Continassa. Forte il ritorno di fiamma per Icardi, reduce da due anni e mezzo di esilio (dorato) al Psg. Il problema è che Maurito e il club parigino preferirebbero il prestito con l'obbligo e non il diritto di riscatto. La soluzione può essere dilatare da 6 a 18 mesi il periodo di prestito con riscatto vincolato a obiettivi comodi da raggiungere. Icardi è il migliore dei piani B. La prima scelta dei bianconeri resta il quasi irraggiungibile Vlahovic, che manda qualche segnale di apertura alla Fiorentina in merito al rinnovo: Il mio desiderio è quello di portare i viola in Europa. Il futuro? Vedremo. E ancora: Un compromesso con il presidente Commisso? Mai dire mai. Di Vlahovic se ne riparlerà a giugno, come di Scamacca. Per l'immediato a Torino pensano anche ad Aubameyang, in uscita dall'Arsenal nonché pedinato pure dal Newcastle. L'attaccante gabonese sarà comunque impegnato fino almeno al 20 gennaio in Coppa d'Africa. In ascesa anche il belga Origi, messo in vetrina dal Liverpool. Calano invece le quotazioni di Milik, per la resistenza di Marsiglia e Napoli. Niente da fare infine per Cavani, blindato dallo United semmai disposto a cedere Martial. Intanto Bernardeschi, intervistato da Dazn, spinge per rinnovare il suo contratto in scadenza: L'intenzione c'è, poi ovviamente i matrimoni si fanno in due.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 09:40

