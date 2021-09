Italia, ancora guai per Mancini: si fermano Zaniolo e Immobile

Roberto Mancini nei guai, le romane in ansia: in nazionale si fermano Nicolò Zaniolo e Ciro Immobile. Non si ferma la lista degli infortunati, più o meno gravi, per l'Italia impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali 2022.

Il trequartista della Roma e l'attaccante della Lazio hanno saltato l'ultimo allenamento degli azzurri: Nicolò Zaniolo per una contusione alla coscia sinistra rimediata nel corso di Svizzera-Italia di domenica, Ciro Immobile per un affaticamento muscolare. Scontata l'assenza dei due calciatori dal 1' della sfida di domani contro la Lituania, ma i tifosi di Roma e Lazio sperano ovviamente che possano recuperare in vista delle sfide di campionato del prossimo week-end.

Per Roberto Mancini si tratta dell'ennesima tegola in questa sessione di gare di qualificazione ai Mondiali. Hanno infatti già lasciato il ritiro, per infortunio, Marco Verratti, Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 19:12

