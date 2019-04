Inter-Roma, dalle 20.30 La Diretta Zonzi titolare e Zaniolo in panchina, El Shaarawy-Under in attacco con Dzeko Icardi out, gioca Lautaro

Ultimo aggiornamento: 19:26

E' in programma a San Siro la partita delle ore 20.30 tra Inter e Roma, 33esima giornata di Serie A; i nerazzurri, che nello scorso turno di campionato hanno espugnato il campo del Frosinone col punteggio di 1-3, sono saldamente terzi e hanno come obiettivo il raggiungimento della qualificazione alla Champions League del prossimo anno, mentre la Roma, 1-0 all'Olimpico sull'Udinese sabato scorso, vuole proseguire nella rincorsa al quarto posto in classifica al momento occupato dal Milan.Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Veconi, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro.Mirante, Florenzi Manolas Fazio Kolarov, Cristante Nzonzi, Under Pellegrini El Shaarawy, DzekoInter e Roma si sono affrontate a San Siro già 85 volte nella storia della Serie A a girone unico: i nerazzurri hanno trionfato ben 44 volte, 26 i pareggi e 15 le affermazioni dei giallorossi; curiosamente, il risultato che manca da più tempo è la vittoria dei padroni di casa, 1-0 grazie al gol di Medel nella stagione 2015/2016. Inter con la miglior difesa casalinga del torneo, solo 7 le reti subite, ma sono poche quelle segnate, 21, ben 11 squadre hanno fatto meglio.