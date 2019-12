Venerdì 6 Dicembre 2019, 16:30

E' la sfida tra Inter Roma , in programma nell'anticipo del venerdì sera, ad aprire la 15esima giornata di Serie A. I nerazzurri si presentano al via nella veste di nuovi primatisti in graduatoria, dopo la vittoria sulla SPAL arrivata domenica scorsa poche ore dopo il 2-2 casalingo della Juventus col Sassuolo; i giallorossi, dal canto loro, stanno giocando un'ottima stagione, e dopo la perentoria vittoria di Verona nel posticipo domenicale lottano per la zona Champions a quota 28 punti.Assenze importanti da entrambe le parti. Se l'Inter, con il ko di Gagliardini, ha dovuto rispolverare in mediana Borja Valero, la Roma - notizie dell'ultim'ora ha perso Edin Dzeko e Pau Lopez. Il centravanto bosniaco è ancora influenzato e quasi certamente darà forfait, mentre il portiere si è fatto male nell'ultimo allenamento ed è out anche lui. Roma in emergenza, stasera contro l'Inter nella sfida di San Siro. Probabile dunque che Fonseca faccia giocare Zaniolo come prima punta.(3-5-2) Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All Conte(4-2-3-1) Mirante; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Mhkitaryan, Pellegrini, Perotti; Zaniolo. All FonsecaL'Inter di Antonio Conte ha giocato fino a questo momento 7 partite in casa ed altrettante in trasferta, raccogliendo 16 punti tra le mura amiche e ben 21, l'en-plein, lontano da San Siro; esattamente identico invece il rendimento dei capitolino dentro e fuori l'Olimpico: 4 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta per un totale di 28 punti messi in cascina fino a questo momento.