Inzaghi: «Inter, obiettivo scudetto è la priorità». Marotta sogna la seconda stella

«Lo scudetto? Lavoriamo dal 6 luglio con questo obiettivo. Nella passata stagione l’abbiamo mancato per due punti, cercheremo di vincerlo quest’anno». Insomma, quasi una promessa. Magari con tutte le difficoltà del caso e «con la consapevolezza che tante squadre hanno speso più dell’Inter negli ultimi due anni e vorranno fare lo stesso». Ma, a dispetto di concorrenza (moltiplicata: «Non solo Juve e Milan, ma anche Roma e Napoli») e ultime operazioni di mercato a definire la griglia delle candidate, Simone Inzaghi punta deciso al tricolore, accettando anche i gradi di favorito.

«È capitato anche l’anno scorso. Dopo le cessioni estive non si parlava di Inter, poi siamo stati bravi noi a giocar bene, vincere e cambiare i pronostici iniziali - ha proseguito il tecnico piacentino a Dazn -. Per farla diventare una stagione stratosferica ci è mancato solo lo scudetto, quest’anno ci riproveremo, pur sapendo che abbiamo delle rivali che si sono rinforzate moltissimo e che partiranno con il nostro stesso obiettivo».

Dal Milan, con cui c’è in palio anche supremazia cittadina e «seconda stella, un sogno - ha sottolineato Beppe Marotta a Dazn -. E i sogni spesso diventano realtà». Alla Juventus, che «deve essere sempre considerata come favorita in ogni competizione - la chiosa dell’ad - e lo sarà pure quest’anno, anche se siamo certi della competitività della nostra rosa». I nomi in più li fa Simone Inzaghi: «La società è stata molto brava a riportare Lukaku all’Inter. Ha tantissimo entusiasmo, già l’anno scorso siamo stati il miglior attacco, con Romelu avremo più soluzioni. Mkhitaryan? Con la Roma mi aveva fatto gol sia contro la Lazio, che contro l’Inter. Sarà molto importante per noi». E viceversa, perché «mi spiace aver lasciato Roma, ma il calcio cambia velocemente e io ho scelto l’Inter perché voglio vincere ancora Nel - ha dichiarato il trequartista armeno a Dazn -. Mourinho e la società hanno provato a convincermi in tutti i modi, ma l’Inter è stata la decisione migliore per me».

Nel test-match di ieri ad Appiano con la Pro Sesto (serie C), intanto, successo per 6-1 per l’Inter di Inzaghi. A segno Calhanoglu e Lautaro (doppietta) nel primo tempo, Correa, Bellanova e Skriniar, al rientro con gol nella ripresa. Domani (alle 20,30, diretta tv Dazn) amichevole a Cesena contro il Lione: osservati speciale Robin Gosens, recuperato. Infine Inter e Torino hanno definito Lazaro in prestito con diritto di riscatto ai granata.

