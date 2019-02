Icardi, interviene la sorella: «Se avessi vicino a te una persona seria...»

Cronaca di una morte annunciata. Povero mio fratello, ma perché si continua a permettere tutto ciò? All'Inter non permettono questi atteggiamenti. Se avessi alle spalle una persona seria, che davvero si prendesse cura di te, tutto questo non succederebbe». È il tweet di Ivana Icardi, sorella di Mauro, rivolto alla compagna del centravanti interista Wanda Nara. Maurito non è stato nemmeno convocato per la sfida di domani di Europa League contro il Rapid Vienna e gli è stata tolta la fascia. I prossimi giorni saranno decisivi per capire cosa realmente è successo dalla sfida contro il Parma di domenica a oggi. Ultimo aggiornamento: 18:13





