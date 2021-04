Ulivieri: «Ibra al ristorante in zona rossa? Fosse un mio giocatore lo sbatterei in panchina»

Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoitaliana allenatori, ha sentito dell’ultima performance Ibrahimovic?

«Sì, quella che è andato al ristorante con amici domenica a Milano».

In pienissima zona rossa: cosa ne pensa?

«Mah, credo che in un momento così difficile e particolarmente delicato, con tutti questi contagi e morti, sia un’azione da condannare».

Si spieghi meglio...

«Guardi, ho paura leggendo e vedendo in tv quello che sta accadendo nel mondo a causa del Covid. Credo che ci voglia rispetto per le persone. E lui non mi sembra abbia avuto un comportamento consono alla sua persona».

Vale a dire?

«Semplice, non doveva farsi aprire il ristorante e violare le regole. È incredibile...».

Fosse un suo giocatore, sarebbe punito?

«Beh, sapete: non guardo in faccia a nessuno. Roberto Baggio a Bologna proprio contro la Juve, lo mandai in panchina».

Tra l’altro, lo svedese è stato anche testimonial Covid per la Regione Lombardia.

«Pure: ancora peggio. Noi siamo una classe privilegiata. Dovremmo pensare solo agli allenamenti e alle partite. Non a certe cose. Così non funziona. Né qui, né in altre parti del mondo».

