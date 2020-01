La moglie di Nocerino risponde a Ibrahimovic: «Assist? Gliene hai dati solo tre...»

Ibra subito protagonista: gol e assist in amichevole

Domenica 5 Gennaio 2020, 13:49

Nella stagione 2011/2012,visse un anno magico: 10 gol in campionato in 35 presenze al Milan, più un gol prestigioso al Camp Nou di Barcellona. Come fu sottolineato all'epoca, grosso merito di quella improvvisa prolificità da parte del centrocampista campano, fu merito di uno dei suoi compagni: non uno qualunque, ma, che gli servì più di qualche assist.Lo stesso Ibra, due giorni fa nella sua conferenza stampa di presentazione dopo il ritorno al, ne ha parlato con la sua solita personalità: «Facevo tutto io, lui non mi ha mai fatto nemmeno un assist», ha detto scherzando, provocando ilarità tra i giornalisti e anche tra, seduti al suo fianco.Ma quella battuta non è piaciuta alla moglie di Nocerino, Federica, che non ci è rimasta benissimo. «Comunque gli hai fatto solo 3 assist, bello», ha scritto in una story di Instagram, corredata con una foto di Zlatan in conferenza stampa e l'emoticon di un dito medio proprio davanti alla sua faccia. Per il bene di Nocerino, la speranza è che Ibrahimovic non venga mai a saperlo.