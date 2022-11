Green Lions, arriva su Dazn un documentario sull'impresa del Camerun a Italia '90

Arriva su DAZN "Green Lions", il docu-film diretto da Billy Dosanjh. Disponibile dal 23 novembre in app, il nuovo documentario racconta l’avvincente storia di una squadra di outsider, guidata dal suo veterano centravanti, che ha conquistato il mondo intero. Il film è infatti incentrato sul percorso del Camerun ai Mondiali di calcio Italia ’90, la prima squadra africana a qualificarsi ai quarti di finale che, proprio nella partita di apertura di Italia ‘90, sconfisse i campioni in carica della nazionale argentina, in quello che è passato alla storia come uno dei più grandi colpi di scena dei Mondiali. Prodotto da Archer’s Mark e Dark Pictures, Green Lions accompagna gli spettatori sul campo e, per la prima volta, sono i protagonisti stessi di quest’incredibile storia a raccontare lo spettacolare cammino della nazionale del Camerun.



Il documentario raccoglie interviste esclusive ai giocatori della Nazionale camerunense convocati ai Mondiali Italia ‘90, tra cui il capocannoniere Roger Milla e il capitano Stephen Tataw, oltre a un nutrito cast di leggende del calcio che hanno tratto ispirazione dai loro successi: Gianluigi Buffon, John Barnes, stella dell’Inghilterra e avversario ai quarti di finale, e l'attaccante argentino Claudio Caniggia. Il film descrive una squadra che ha avuto il coraggio di sognare, realizzando l’impossibile, e che ha ispirato un’intera generazione, spianando la strada ad una nuova ondata di stelle del calcio africano.





Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Novembre 2022, 07:50

