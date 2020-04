Graziani: "Sbagliato ripartire così presto"

Ma dove vivete? Ma come fate anche solo a pensare di ricominciare il campionato a maggio”. Ciccio Graziani proprio non ci sta. L’ex bomber di Roma e Torino è categorico sulla proposta di riprendere la stagione tra poco più di un mese.

“Saranno i medici a dire quando si potrà riprendere. Oggi si naviga a vista. Per me il campionato non riprende ed è giusto così. Se poi si vedrà un po’ di luce in fondo al tunnel e ci sarà la possibilità di giocare anche ad agosto, con sacrifici, va benissimo. Ma entro un mese come si fa a pensare di poterlo fare. Salviamo l’Italia e la gente che rischia di morire di fame. Poi si pensa a giocare”. Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Aprile 2020, 07:00



