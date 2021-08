Diretta Genoa-Napoli 1-2: Petagna riporta in vantaggio i partenopei

SEGUI LA DIRETTA

2° TEMPO

91' - Ammonito Mario Rui

84' - Petagna riporta in vantaggio il Napoli, con un gran colpo di testa sul primo palo da calcio da fermo che non lascia scampo a Salvatore Sirigu, che questa volta non può nulla.

⏱ 84’ | GOOOOOOLLLLLLLLLLLL 🚜

Il bulldozerrrrrrr Petagna di testaaaaaa ci riporta in vantaggioooooo 😍#GenoaNapoli 1-2



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/fWNFTyQnTn — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 29, 2021

81' - Giocata in fotocopia alla precedente per Politano, che ancora una volta supera un uomo sulla fascia, e dopo essersi portato la palla sul sinistro colpisce in porta dove trova le mani pronte di Sirigu.

78' - Ottima giocata di Politano, che rientra sul suo sinistro e calcia forte in porta. Il tiro è solo centrale però , para Sirigu

69' - Pareggio del Genoa col giovane Andrea Cambiaso, che alla prima da titolare in Serie A mette in rete alle spalle di Meret al volo di sinistro, su assist di Paolo Ghiglione.

⚽️ 69' | ANDREAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CAMBIASOOOOOOOO



🔴🔵 Il Grifone trova il pari e il genoano #Cambiaso trova il suo primo gol al Ferraris!#GenoaNapoli 1⃣-1⃣ pic.twitter.com/FhdlhtFSzH — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 29, 2021

55' - Arriva il pareggio del Genoa, con Pandev, che però viene annullato per fallo su Meret, che era uscito in presa alta e non era riuscito a trattenere il pallone dopo il contatto con Buksa.

51' - Ammonito Domenico Criscito.

50' - Grande occasione per Ghiglione, il più pericoloso dei liguri, che calcia a botta sicura da dentro l'area. Miracolo di Meret.

49' - Ammonito Politano.

1° TEMPO

45' - Giallo per Di Lorenzo per fallo su Cambiaso.

39' - Vantaggio del Napoli con Fabian Ruiz, che colpisce da fuori area di mancino dopo l'assistenza di Matteo Politano. Sirigu non può nulla sul tiro precisissimo dello spagnolo.

30' - Altra grandissima occasione per il Napoli, sempre con Insigne. Questa volta è più bravo Sirigu, che respinge il tiro di destro del numero 24 azzurro.

20' - Risponde an Insigne Ghiglione, che conclude da dentro l'area con il destro, ben respinto da Meret.

13' - Buona azione del Napoli, che sfiora il vantaggio con un tiro di Insigne che si spegne sul palo esterno.

11' - Ammonito Ekuban.

9' - Buona occasione per Ekuban, che si ritrova solo al limite dell'area ma non riesce a controllare la sfera.

Genoa-Napoli riscalderà il pomeriggio della Serie A. Alle 18:30, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, gli uomini di Luciano Spalletti avranno il compito di rispondere alle vittorie di Inter e Lazio, vittoriose rispettivamente venerdì e ieri contro il Verona e lo Spezia. La vittoria in scioltezza contro il Venezia alla prima giornata ha lasciato un po' di amaro in bocca per i partenopei, soprattutto per il rosso rimediato dall'attaccante Viktor Osimhen. L'undici di Davide Ballardini, invece, proverà a rialzarsi dopo la pesante sconfitta rimediata contro i campioni d'Italia di Simone Inzaghi. La gara sarà diretta da Marco Di Bello.

Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali

GENOA (3-5-1-1): 57 Sirigu; 2 Vanheusden, 14 Biraschi, 4 Criscito; 18 Ghiglione, 27 Sturaro, 47 Badelj, 65 Rovella, 50 Cambiaso, 33 Hernani; 20 Ekuban. All. Ballardini.

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Rui; 8 Fabian, 68 Lobotka, 7 Elmas; 21 Politano, 24 Insigne, 11 Lozano. All. Spalletti

Genoa-Napoli, dove vederla in tv e diretta streaming

La partita tra Genoa e Napoli delle 18:30 di domenica 29 agosto sarà trasmessa in esclusiva sull'app e sul sito di Dazn, che detiene i diritti per la Serie A.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Agosto 2021, 20:21

