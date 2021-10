«Sono gay»: il calciatore Josh Cavallo fa outing e la sua valutazione su Fifa sale alle stelle

La valutazione di Joshua Cavallo sale alle stelle. FIFA 22 premia il giocatore, ma non per apparenti meriti sportivi, bensì per il suo outing coraggioso. Joshua, infatti, è il primo calciatore professionista, ancora in attività, ad aver fatto coming out. «Sono gay», ha dichiarato pochi giorni fa il 21enne centrocampista dell'Adelaide United, squadra prfoessionista di calcio australiana che milita nella A-League, la nostra serie A, e il suo prezzo su Ultimate Team su FIFA 22 è schizzato alle stelle.

Tra martedì e mercoledì sera, dopo il suo annuncio in mondo visione, la carta di Joshua Cavallo, con 59 in totale è stata venduta su Xbox per oltre 7mila monete. Un record assoluto per una carta bronzo del gioco virtuale di calcio più famoso al mondo.

Mentre un giorno prima il suo valore si attestava attorno alle 200 monete, adesso il prezzo medio di acquisto del centrocampista australiano, sulle varie piattaforme di gaming, si aggira sulle 1.300. Un balzo di prezzo incredibile da ricodurre al fatto che Joshua, calciatore semisconosciuto di una lega poco visibile, come quella australiana, è diventato famoso per il suo coraggio e per aver fatto outing in un mondo, come quello del calcio professionistico, dove ancora oggi l'omosessualità è vista come un vero e proprio taboo.

I riflettori si sono accesi su questo ragazzo e anche l'attenzione degli utenti di Ultimate Team è ricaduta su Joshua. Un'attenzione che ha fatto schizzare il suo prezzo d'acquisto e che adesso viene comprato allo stesso valore di suoi colleghi che militano nei migliori campionati europei.

«Sono orgoglioso di annunciare pubblicamente che sono gay - ha dichiarato -. È stato un viaggio arrivare a questo punto della mia vita, ma non potrei essere più felice della mia decisione di fare coming out. Ho combattuto la mia sessualità per oltre sei anni ormai, ma ora sono felice di potermene finalmente liberare. Tutto quello che voglio fare è giocare a calcio ed essere trattato allo stesso modo». Aveva detto Cavallo, in un video emozionante condiviso sui social network dell'Adelaide United e adesso si gode una celebrità, probabilmente non voluta, ma che potrebbe aiutare altri giocatori a fare il coraggioso passo.

In realtà l'aumento di prezzo relativo a episodi extra calcistici, su FIFA 22, non è una novità. L'inflazione dei prezzi sul franchise FIFA è già accaduta. Nel 2019, dopo la tragica scomparsa di Emiliano Sala, il valore del giocatore salì a dismisura. Mentre, di recente, anche il prezzo di Christian Eriksen raddoppiò dopo il suo improvviso malore in campo durante la partita d'esordio della sua Danimarca ad Euro 2022.







