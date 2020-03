Addio Hidalgo, la Francia grande con lui

È morto a 87 anni Michel Hidalgo, storico commissario tecnico della nazionale francese di calcio, dopo una lunga e debilitante malattia. Hidalgo è stato il protagonista e creatore del primo importante successo dei Bleues, la vittoria agli Europei del 1984.



Dopo la carriera da calciatore approdò alle guida della nazionale francese negli anni '70 e il suo nome è particolarmente legato a quello di Michel Platini, a cui offrì la prima delle sue 72 presenze in nazionale «Michel non era un grande tattico, ma un uomo del passato, buono, onesto, un creatore di emozioni - è il ricordo di Platini - Michel era immerso nella cultura del bel gioco come si usava allora nel Monaco e nel Reims, che aveva conosciuto quando era un giocatore. Voleva che giocassimo bene, ci divertissimo in campo.



Ha costruito le sue squadre in base alle nostre qualità e personalità. Quello che ricordo soprattutto di Michel è questo: si è sempre fidato di noi».



