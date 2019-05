Francesco Totti, visita a sorpresa a Manuel Bortuzzo: abbracci e lunga chiacchierata

Francesco Totti ha partecipato alla partita del cuore giocata all'Allianz Stadium e ha sfruttato l'occasione per incontrare Manuel Bortuzzo, il nuotatore ferito lo scorso febbraio fuori da una discoteca romana e costretto a rimanere in sedia a rotelle. L'ex capitano della Roma ha partecipato alla raccolta di beneficenza in favore di Manuel Bortuzzo e ha messo all'asta, oltre a una sua maglietta, anche altri cimeli della sua carriera.



Franco Bortuzzo, il padre di Manuel, ha postato sui social network la foto del figlio insieme alla leggenda giallorossa con tanto di didascalia con scritto "Daje"accompagnato dall'hashtag #tutticonmanuel: il post è diventato immediatamente virale. Il nuotatore ha assistito alla partita del cuore dell'Allianz Stadium e a fine gara ha potuto passare alcuni momenti insieme a uno dei suoi principali idoli dell'infanzia, che si è fermato a chiacchierare a lungo con il giovane Manuel. Mercoledì 29 Maggio 2019, 23:01







