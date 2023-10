Fabrizio Corona e il "Metodo Amadeus": così lo scandalo scommesse sta monopolizzando l'informazione

Dopo Zaniolo, Tonali e Fagioli, Fabrizio Corona fa il nome di Nicola Zalewski e la tempesta che si è abbattuta sul calcio italiano sta diventando un vero e proprio tzunami. A dettare l'agenda di media sportivi e internazionali è l'ex re dei paparazzi che ha messo in piedi un nuovo show che è stato già ribattezzato il "Metodo Amadeus". Ma cos'è?

Corona: «Zalewski è il giocatore della Roma coinvolto nelle scommesse illegali»

Fabrizio Corona e il "Metodo Amadeus": ecco come lo scandalo calcio e scommesse illegali sta monopolizzando l'informazione

Scommesse illegali: giro d'affari di oltre 18 miliardi. Ma cos'è il Black Market e come funziona?

Il metodo Amadeus

Vi ricordate quando Amadeus compariva all'improvviso al Tg1 per annunciare le novità del Festival di Sanremo centellinando le informazioni e le ospitate? Ebbene, guardando il modo di comunicare di questi giorni di Fabrizio Corona è impossibile non fare un paragone.

Corona ha scoperchiato il vaso di Pandora e di ora in ora snocciola nomi di di calciatori coinvolti in giro di scommesse illegali che sta facendo tremare il calcio italiano. Il primo è stato quello di Nicolò Fagioli, Corona aveva parlato di lui già lo scorso 2 agosto 2023, affermando che il calciatore bianconero soffriva di ludopatia.

La bomba è deflagrata giovedì quando Corona ha detto che Fagioli era coinvolto in un giro di scommesse illegali: attenzione non si parla di partite truccate ma di un calciatore che scommette non solo su una partita di calcio, ma lo fa su un sito illegale, cosa che potrebbe costargli una squalifica di ben tre anni.

Attraverso il suo sito Dillingernews e i social Fabrizio Corona ha fatto partire diverti countdown in cui anticipava l'arrivo di nuovi nomi come quello di Sandro Tonali, Nicolò Zaniolo e dell'ultimo, in odine cronologico, di Nicola Zalewski l'esterno della Roma.

Il nuovo avviso ora è per le 17, tutti i media italiani e internazionali stanno seguendo con attenzione uno scandalo che sembra quasi oscurare il conflitto tra Israele e Hamas.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA