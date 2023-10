Scommesse, Corona: «Oggi il quarto nome, è un giocatore della Roma»

di Redazione web

Fabrizio Corona non si ferma. Dopo l'esplosione del caso calcio scommesse, che ha coivolto Fagioli (Juventus), Zaniolo (Aston Villa) e Tonali (Newcastle), l'ex paparazzo promette nuovi nomi.

In una storia su Instagram ha annunciato che oggi alle 14 rivelerà il quarto giocatore coivolto nel presunto scandalo, che rischia di stravolgere il calcio italiano. «È un giocatore della Roma», ha anticipato, rimandando a più tardi per rivelare di chi si tratta.

Chi è il giocatore della Roma

Fabrizio Corona ha pubblicato la foto oscurata del giocatore, che annuncerà alle 14. Da capire se anche questo nome sia già agli atti della procura che sta indagando sulla vicenda, come per Zaniolo e Tonali, oppure no.

Cosa rischiano i giocatori

C'è da capire se Fagioli come anche Tonali e Zaniolo abbiano piazzato scommesse online presso bookmakers non provvisti di regolare concessione statale e in questo caso, se la caverebbero con il pagamento di una somma in denaro.

Nel caso di scommesse accertate «che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della Figc, della Fifa e della Uefa», anche su siti autorizzati, sarebbe difficile per loro evitare una sanzione che potrebbe prevedere una squalifica, valida non solo nel calcio italiano, ma nel mondo, in base ai regolamenti di Uefa e Fifa. Questo anche se nella Federcalcio inglese (Fa), militando attualmente Zaniolo e Tonali in Premier League, le sanzioni previste sono minori rispetti all'Italia.

