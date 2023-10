Zaniolo, Corona: «La mamma gestiva il giro di scommesse». Il calciatore si difende: solo blackjack, non sapevo fosse illegale

di Redazione web

Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali sono i due giocatori della Nazionale indati per scommesse illecite. Il nome dei due era stato anticipato da Fabrizio Corona (che ha annunciato nuovi nomi di giocatori implicati), ascoltato dalla polizia come persona informata dei fatti. L'ex paparazzo ha svelato nuovi dettagli, che riguardano l'ex attaccante della Roma. Zaniolo, secondo Corona, non si muoveva da solo ma era appoggiato «da sua mamma Francesca Costa, che pare gestisse gli affari del figlio e fosse a conoscenza di tutto», ha scritto sul suo sito Dillinger News.

Calcio scommesse, Corona: «Coinvolti non solo i giocatori». Cosa è emerso dalla telefonata in diretta a Sportitalia

Zaniolo e Tonali, sequestrati smartphone e tablet: «Ci sono le prove delle scommesse illegali». Caso Corona: ha una talpa?

L'accusa a Zaniolo

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. È il reato, in base a quanto si apprende, che la Procura di Torino contesta all'ex calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo, finito nel registro degli indagati assieme a Fagioli e Tonali nell'indagine sul calcio scommesse.

La difesa: solo poker e blackjack

«Giocavamo delle partite a poker e a blackjack, mai sul calcio», avrebbe detto Zaniolo al suo agente e alla famiglia, riporta Repubblica. Il giocatore ha confermato l'amicizia con Fagioli, ma nessun legame sulle scommesse. Ha detto di aver giocato a blackjack su un portale che non sapeva essere illegale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA