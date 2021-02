Donnarumma: le sue parate portano il Diavolo agli ottavi. Ibra, la classe non è acqua. Ma quante insufficienze

DONNARUMMA 7

Se il Milan cammina ancora in Europa League deve ringraziare Gigio e le sue grandi parate.

CALABRIA 6

Pensa più a difendere che ad attaccare. E fa bene. Dalle sue parti c’è Ivanic, Uno che se può ti punta e ti salta (21’ st Theo Hernandez 5: entra in punta di piedi e così rimane).

TOMORI 6

Avesse giocato lui contro Lukaku e invece…

ROMAGNOLI 5,5

Riprendersi dalla sfida con Lukaku non è mai semplice.

DALOT 5

Non convince, non spinge mai. Può tornare a Manchester senza alcun rimpianto.

MEITE 5

Fa il compitino e niente di più. Per avere la sufficienza serve ben altro.

KESSIE 6,5

Dagli undici metri si trova decisamente a suo agio. Non sbaglia mai: portiere da un parte, palla dall’altra.

CASTILLEJO 5

Non riesce a trovare mai la giocata vincente, quella che può cambiare faccia al Milan. La tanta panchina fa male a tutti, a lui in particolare (21’ st Saelemaekers 6: con l’Inter uno dei peggiori, con la Stella Rossa uno dei migliori in meno di mezz’ora).

KRUNIC 6

Dei quattro davanti è quello più vivo. Non per Pioli che lo lascia negli spogliatoi (1’ st Rebic 6: gioca al servizio della squadra. Ha la grande occasione ma la spreca).

CALHANOGLU 5

Altra partita non da leader. Intanto lui chiede un milione in più per rimanere a Milano, con la maglia rossonera addosso.

LEAO 4,5

Milan svogliato, lui di più. Milan lento, lui fermo. Basta un tempo per far pentire Pioli della scelta (1’ st Ibrahimovic 6,5: il suo ingresso cambia il Milan. È un’altra squadra, che vuole vincere fortemente. Poi riuscirci o no, non dipende solo da lui).

PIOLI 6

La Roma è più importante di tutto, inutile negarlo; ma l’Europa League comunque conta. Basta l'1-1 con la Stella Rossa a San Siro per arrivare agli ottavi. Missione compiuta, ma tanta fatica. E la crisi è dietro l’angolo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 23:43

