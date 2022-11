Mourinho avvisa la Roma per la sfida di domani sera con il Ludogorets: «Vietatissimo scendere in Conference»

di Francesco Balzani

«Basta Conference, vogliamo andare avanti in Europa League». E per farlo alla Roma di Mourinho basta una vittoria. Quella da ottenere a tutti i costi stasera (ore 21) all’Olimpico contro i bulgari del Ludogorets per evitare la retrocessione e ottenere il pass per i playoff dove ad attenderla ci sono le scontente di Champions.

Ci sarà Zaniolo che ha smaltito l’edema alla coscia e ha visto ridursi la squalifica dall’Uefa dopo il ricorso della Roma. Una buona notizia per Mou che punta anche sul grande pubblico: «Sarà dura, e lo dimostra la sconfitta dell’andata. Ma la vittoria di Verona ci ha dato positività e lo stadio sarà esaurito, ci sarà un ambiente da partita decisiva, come lo scorso anno è successo contro Bodo, Leicester e Vitesse. E poi i miei ragazzi vogliono andare avanti anche se affronteremo le squadre della Champions».



Probabile formazione: Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Camara, El Shaarawy; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Novembre 2022, 18:30

