Shamrock Rovers-Milan 0-2, le pagelle dei rossoneri

DONNARUMMA 7

Lui c’è sempre , non è mai andato in vacanza. Chiude la porta nella sua gara numero 204 con la maglia del Milan, con la fascia al braccio. Straordinario.



CALABRIA 6

Si può permettere anche di cercare la via del gol. Serata passata in attacco…



KJAER 6

Decisamente arrugginito. Perde Greene e non solo. Il Milan rischia ma non cade. Nella ripresa sembra aver preso le giuste misure anti-Rovers per non farsi male



GABBIA 6

Non fa sentire la mancanza di capitan Romagnoli



THEO HERNANDEZ 6

La corsa non gli manca, la voglia di spingere nemmeno. Può far meglio in fase conclusiva ma ci prova come sempre. Per fortuna dietro non c’è bisogno di lui.



BENNACER 6

Aspettando Tonali bisogna accontentarsi di facili geometrie e soliti passaggi al compagno di fianco. (39’ st Tonali ng)



KESSIE 6,5

Quando c’è da metterci il fisico e da strappare palloni puoi sempre contare su di lui.



CASTILLEJO 6

Ibra inventa, lui sbaglia il raddoppio. Per il resto non smette mai di correre



CALHANOGLU 7

Un assist al bacio, una spettacolare traversa e un destro piazzato per lo zero a due. Ricomincia da dove aveva finito, tra gli applausi di chi può vederlo con i propri occhi. (39’ st Brahim Diaz 6: pochi minuti, grande qualità)



SAELEMAEKERS 6

Fa arrabbiare più di una volta Zlatan, poi però confezione un assist a occhi chiusi… (29’ st Krunic 6: il Friburgo lo attende...)



IBRAHIMOVIC 7

Apre la stagione. Una rete di potenza, una di quelle che regala il passaggio del preliminare di Europa League.



PIOLI 6,5

Primo passo verso la fase a gironi di Europa League. Giovedì prossimo si replica a San Siro. L’avversario? I norvegesi del Bodø/Glimt. Un’altra amichevole da vincere. Vero, mister? Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Settembre 2020, 22:53