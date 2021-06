Euro 2020, le partite di martedì 22 giugno: Gruppo D, in campo Rep.Ceca-Inghilterra e Croazia-Scozia

Va piano piano completandosi il programma degli ottavi di finale di Euro 2020. Oggi, 22 giugno, ultima giornata per il Girone D con Repubblica Ceca-Inghilterra e Croazia-Scozia.

Alle ore 21 a Londra la Nazionale dei Tre Leoni vuole battere i cechi per ottenere il pass degli ottavi da prima del suo gruppo. Lo spauracchio per gli avversari sarà l'attaccante del Tottenham Harry Kane, come ha ammesso lo stesso ct Jaroslav Šilhavý: "E' un giocatore di livello mondiale. Dovremo marcarlo con attenzione, chiuderlo bene e non lasciargli spazi. Questo vale per tutti i loro attaccanti; non dobbiamo permettere loro di scattare nello spazio perché poi sono inarrestabili. Dobbiamo raddoppiare prima che arrivino in area di rigore".

All'Hampden Park di Glasgow invece, sempre alle ore 21, gli scozzesi sognano di passare il turno ma devono battere i croati per poter avere una chance concreta. E il ct Steve Clarke sogna: "Se continuiamo a creare le occasioni che abbiamo creato, se continuiamo ad avere i tiri in porta che abbiamo avuto nelle partite precedenti, allora è bello pensare che la fortuna sarà dalla nostra parte e uno di loro terminerà in fondo alla rete. Non dimentichiamo che sono stati finalisti nell'ultimo Mondiale. Buona squadra, buoni giocatori, quindi rispettiamo i nostri avversari. Andremo là determinati a offrire la nostra migliore prestazione. Se riusciremo raggiungere i nostri livelli, speriamo che sarà sufficiente per arrivare agli ottavi di finale per la prima volta, sarebbe un risultato straordinario".

IL PROGRAMMA

Ore 21 Repubblica Ceca-Inghilterra – RAI 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre), SKY SPORT UNO (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e SKY SPORT (numero 251 del satellite).

Ore 21 Croazia-Scozia – SKY SPORT, SKY FOOTBALL (canale 251 satellite)

