Diretta Roma-Venezia ore 20:45, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La vittoria in campionato alla squadra di Mourinho manca da 4 gare, ma la strada per l’Europa resta aperta, e non solo per la finale di Conference da disputare. E’ possibile che Mourinho opti per un turnover leggero, visti i prossimi impegni, è invece sicura l’assenza di Mancini per squalifica. Al suo posto pronto Kumbulla. Mkhitaryan ancora fuori per infortunio. Veretout potrebbe partire dal 1' e far rifiatare Oliveira, così come El Shaarawy per Zalewski. E Felix potrebbe concedere un po’ di riposo a Zaniolo. Mister Soncin, da quando è alla guida tecnica degli arancioneroverdi, ha sempre giocato con la difesa a tre, due “quinti” molto alti, tre centrocampisti e un trequartista a giostrare dietro l’inamovibile Henry. Nella sfida con la squadra di Mourinho verrà riproposto questo modulo di gioco con l’inserimento di Ampadu (al rientro dalla squalifica). Il gallese, che ha nella duttilità la sua migliore caratteristica, potrebbe giocare a centrocampo vista l’ottima prestazione in difesa di Svoboda. L’undici iniziale dovrebbe presentare: Maenpaa tra i pali, Svoboda, Caldara, Ceccaroni in difesa, sulle corsie laterali Mateju e Haps, mentre a metà campo spazio ad Ampadu, Vacca e Cuisance, davanti Aramu a supporto dell’ariete francese Henry.

Roma-Venezia probabili formazioni

Roma: Rui Patricio, Kumbulla, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Felix, Pellegrini, Abraham. All. Mourinho

Venezia: Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccarini; Mateju, Crnigoj, Vacca, Cuisance, Haps; Henry, Aramu. All. Soncin

Arbitro: Sozza

Dove vedere Roma-Venezia in tv e streaming

Fischio di inizio, oggi 14 maggio, fissato per le ore 20:45. E da quel momento Roma-Venezia sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky. Nel primo caso basterà collegarsi all'app della piattaforma sulle smart tv di ultima generazione oppure in streaming sullo smartphone. Per chi ha vecchie tv, si potranno usare dispositivi come Amazon Fire Stick Tv o Google Chromecast. Per chi invece fosse abbonato a Sky, la piattaforma satellitare trasmetterà il match sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio e sul numero 251 del satellite. Infine, Roma-Venezia sarà trasmessa in diretta testuale sul ilmessaggero.it

