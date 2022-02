Diretta Lazio-Porto, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Lazio cerca l'impresa tra le mura amiche dello Stadio Olimpico di Roma, dove affronta alle 18.45 il Porto nel ritorno dei play-off di Europa League: in palio l'accesso agli ottavi della competizione. Per ribaltare il 2-1 dell'andata Sarri può tornare ad affidarsi al suo bomber Ciro Immobile, affiancato da Felipe Anderson e Cabral. La paura per i biancocelesti porta il nome di Toni Martinez, autentico mattatore nel match del Do Dragao con una doppietta: ci sarà anche oggi pomeriggio a guidare l'attacco di Sergio Conceição.

Lazio-Porto, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): 1 Strakosha; 77 Marusic, 3 Luiz Felipe, 4 Patric, 26 Radu; 21 Milinkovic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 11 Cabral. All.: Sarri

PORTO (4-3-3): 99 Diogo Costa; 23 Joao Mario, 19 Mbemba, 3 Pepe, 12 Zaidu; 25 Otavio, 16 Gruijc, 8 Uribe; 50 Vieira, 29 Toni Martinez, 11 Pepê. All.: S. Conceição

Dove guardarla in tv e diretta streaming

Lazio-Porto, in programma giovedì 24 febbraio alle 18.45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (ch. 2549. Il commento live testuale sarà disponibile sul sito del Messaggero.

