Daniele De Rossi, un'altra opera in suo onore a Testaccio. «Yankee go home»

Giovedì 23 Maggio 2019, 15:26

In questi giorni che separano i tifosi della Roma dall’ultima partita dicon la maglia giallorossa, si sprecano gli omaggi, in giro per la Capitale, per. Dopo quello a Ostia (cancellato dopo poche ore), ne è spuntato un altro, nel quartiere Testaccio.L’opera raffigura De Rossi all’interno di un cerchio, sormontato da una scritta eloquente: Yankee go home, riferita probabilmente ai proprietari della Roma, in particolare James Pallotta, ritenuto dai tifosi il principale responsabile dell’addio del club al capitano.A realizzare l’opera una street art romana emergente, di nome Laika. «Ho voluto rendere il mio piccolo omaggio a DDR. Mi sembrava doveroso per chi come Daniele in tutta la carriera si è fatto beffe dei disvalori del calcio moderno e del falso perbenismo», ha fatto sapere l’artista, scrive il Corriere della Sera nelle sue pagine romane.